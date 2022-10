Em votos válidos, Lula tem 51% e Bolsonaro, 37%, aponta pesquisa Ipec

01/10/2022 | 19:05



A algumas horas do primeiro turno das eleições presidenciais, a pesquisa Ipec divulgada neste sábado (1º) mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 51% dos votos válidos, em relação ao presidente Jair Bolsonaro (PL), com 37%. Não é possível afirmar se haverá segundo turno, diz o Ipec.

Lula oscilou negativamente 1 ponto porcentual (pp) em comparação ao levantamento anterior, de 27 de setembro. Já Bolsonaro cresceu 3 pp.

Ciro Gomes (PDT) aparece em terceiro lugar, com 5%, oscilando negativamente 1 pp. Empatada, está Simone Tebet (MDB), que manteve os 5%. Na sequência, aparece Soraya Thronicke (União Brasil) e Felipe d'Avila (Novo), com 1% cada.

Para calcular os votos válidos, são excluídos da amostra os votos brancos, os nulos e os eleitores que se declaram indecisos.

Rejeição

A Pesquisa Ipec agora divulgada também mostra o presidente Jair Bolsonaro na liderança da rejeição de votos para o pleito deste ano. De acordo com o levantamento, 46% dos entrevistados não votariam no chefe do Executivo "de jeito nenhum". Já o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é o segundo mais rejeitado, com 38%.

Em relação à pesquisa passada, divulgada em 26 de setembro, Bolsonaro caiu 5 pontos porcentuais (pp), enquanto Lula cresceu 3 pp.

Segundo turno

Em um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o ex-presidente venceria o atual chefe do Executivo de 52% contra 37%. Em comparação à pesquisa anterior, de 26 de setembro, Lula oscilou negativamente 2 pp e, Bolsonaro, cresceu 2 pp. O Ipec não testou outros cenários de segundo turno.

O levantamento foi contratado pela Globo e ouviu 3.008 pessoas entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro em 183 municípios brasileiros. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-01640/2022.