Mbappé sai do banco e garante vitória do Paris Saint-Germain sobre o Nice

01/10/2022 | 18:10



O Paris Saint-Germain não fez uma grande exibição no Parque dos Príncipes, mas venceu o Nice por 2 a 1 neste sábado, pela nona rodada do Campeonato Francês. Em um dia sem brilho de Neymar, Messi abriu o placar em bela cobrança de falta e Laborde empatou para os adversários antes de Mbappé sair do banco de reservas para marcar o gol da vitória parisiense.

O resultado mantém o PSG invicto e líder da liga nacional, com 25 pontos. Decisivo para o triunfo, Mbappé chegou a oito gols e agora divide a artilharia do campeonato com Neymar, que viveu apenas seu segundo jogo sem marcar ou anotar assistência nesta temporada. Em 12 partidas, balançou as redes 11 vezes e deu 8 passes para gol.

Com Mbappé no banco e o jovem Hugo Ekitike, de 20 anos, formando o trio ofensivo ao lado de Lionel Messi e Neymar, o PSG decepcionou um pouco os torcedores presentes no Parque dos Príncipes ao apresentar um futebol nada empolgante durante a maior parte do primeiro tempo. Apesar disso, conseguiu a sensação de alívio graças à qualidade de Messi na bola parada. O camisa 10 bateu uma falta com precisão, da meia lua, e marcou um belíssimo gol, aos 27 minutos.

Logo no início do segundo tempo, com um minuto de bola rolando, o placar voltou a ficar igualado, já que Laborde empatou para o Nice, após cruzamento de Atal. O time da casa continuou seguiu enfrentando dificuldades e mal ficava com a bola, mas melhorou aos poucos, apesar de não ter atingido um nível dominante.

Mbappé entrou aos 13 minutos, no lugar de Ekitike, e foi o responsável por garantir a vitória. Aos 36, Vitinha aproveitou um erro na saída de bola adversária e tocou para Vitinha, que invadiu a área e cruzou. Lá dentro, Mbappé estava bem posicionado para vencer o goleiro Schmeichel e colocar na rede.