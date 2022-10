MG: em votos válidos, Zema tem 56%, aponta pesquisa Datafolha; Kalil soma 35%

01/10/2022 | 18:04



Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 1º, mostra que o governador e candidato à reeleição Romeu Zema (Novo) lidera a disputa pelo governo de Minas Gerais, com 56% dos votos válidos. Em seguida, vem Alexandre Kalil (PSD), que soma 35%.

O resultado indica que a eleição no Estado deve acabar em primeiro turno, com a recondução de Zema ao cargo. Para calcular os votos válidos, são excluídos da amostra os votos brancos, os nulos e os eleitores que se declaram indecisos. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos.

Ainda segundo o Datafolha, Carlos Viana (PL) vem em terceiro, com 5%. Vanessa Portugal (PSTU), Renata Regina (PCB) e Marcus Pestana (PSDB) têm 1% cada.

Senado

Cleitinho lidera a disputa pelo Senado, com 36% dos votos válidos. Alexandre Silveira (PSD), que tenta a reeleição para o cargo, tem 31%. Terceiro colocado na disputa, Marcelo Aro (PP) aparece com 17%. Sara Azevedo (PSOL) e Bruno Miranda (PDT) somam 5% cada. Pastor Altamiro Alves (PTB) tem 4%. Irani Gomes (PRTB), Dirlene Marques (PSTU), Naomi de Almeida (PCO) têm 1% cada.

A pesquisa foi feita de sexta-feira (30) até este sábado (1º), com 2.650 eleitores. O levantamento foi registrado no Tribunal Regional Eleitoral com o número MG-04343/2022.