América-MG supera o Ceará fora de casa e fica perto do G-6 no Brasileirão

01/10/2022 | 17:21



O Ceará sofreu a sua terceira derrota consecutiva, ao perder para o América-MG, por 2 a 1, neste sábado à tarde, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time mineiro se recuperou da derrota para o Cuiabá, por 2 a 1, na rodada passada.

Antes desta derrota, o Ceará tinha perdido fora para o Coritiba (1 a 0) e em casa para o São Paulo (2 a 0). Por isso, continua com 31 pontos, podendo terminar a rodada na zona de rebaixamento. O América-MG perdeu no meio de semana uma série invicta de nove jogos e agora retoma sua boa campanha, chegando aos 42 pontos, mirando uma vaga na Copa Libertadores de 2023.

O time cearense foi o primeiro a assustar, com Erick. Após cruzamento de Mendoza, ele dominou com o peito e chutou bem, de pé esquerdo, mas a bola foi para fora. O América respondeu logo em seguida, com cabeçada perigosa de Danilo Avelar. A bola chegou a raspar na trave.

Aos 24 minutos, porém, os mineiros conseguiram abrir o placar. Após cruzamento, Aloísio errou bicicleta, mas a bola foi em direção a Juninho, que emendou de cabeça, na pequena área, e marcou.

O América seguiu no ataque na etapa final e, logo no começo, quase ampliou o placar. Aloísio cobrou falta muito bem e acertou o travessão. O Ceará buscou responder e teve uma chance de ouro para empatar, aos 17 minutos, quando teve um pênalti a seu favor após revisão no VAR. Jô foi para a cobrança, mas Matheus Cavichioli defendeu.

O castigo veio logo depois, aos 22 minutos, quando Felipe Azevedo fez 2 a 0 para o América. Ele recebeu na entrada da área e chutou rasteiro. A bola quicou na frente de João Ricardo e entrou no cantinho.

Mesmo com a desvantagem, o Ceará não desistiu e descontou aos 48 minutos. Vina recebeu perto da área e dominou com estilo, já tirando do adversário. O chute foi mais bonito ainda, acertando o ângulo, sem chance para o goleiro Matheus Cavichioli, que sequer pulou. Apesar do abafa nos minutos finais, o time cearense não conseguiu evitar a derrota.

O Ceará volta a campo na próxima quarta-feira, às 19h, quando recebe o Goiás, novamente na Arena Castelão. No dia seguinte, às 20h, o América encerra a 30ª rodada, ao enfrentar o São Paulo, no Independência, em Belo Horizonte (MG).

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 1 X 2 AMÉRICA

CEARÁ - João Ricardo; Nino Paraíba, Gabriel Lacerda, Luiz Otávio e Victor Luis; Richard Coelho (Diego), Guilherme Castilho e Fernando Sobral (Vina); Mendoza (Lima), Erick (Vásquez) e Zé Roberto (Jô). Técnico: Lucho González.

AMÉRICA - Matheus Cavichioli; Patric, Conti, Ricardo Silva e Danilo Avelar (Marlon);

Lucas Kal, Juninho e Alê (Benítez); Mastriani (Índio Ramírez), Aloísio (Felipe Azevedo) e Everaldo (Matheusinho). Técnico: Vagner Mancini.

GOLS - Juninho, aos 24 minutos do primeiro tempo. Felipe Azevedo, aos 22, e Vina, aos 48 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Edina Alves Batista (SP).

CARTÕES AMARELOS - Richard Coelho, Diego, Fernando Sobral e Mendoza (Ceará). Matheus Cavichioli, Índio Ramírez, Aloísio e Everaldo (América)

RENDA - R$ 90.690,00.

PÚBLICO - 13.955 pagantes.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).