Viviane Araújo ostenta barriga quase sem cicatriz da cesárea e conta sobre noite tensa com o filho

01/10/2022 | 16:11



Viviane Araújo teve uma recuperação pós-parto tão boa que surpreendeu até sua médica. Nas redes sociais, a profissional fez uma série de publicações falando sobre como a atriz está após ser mamãe pela primeira vez.

23 dias de pós-parto com essa barriga maravilhosa! Realizamos a aplicação do tape pós-parto ainda no hospital e demos início à aplicação do laser e da terapia manual com sete dias do pós-parto. Reavaliamos a diástase abdominal, que está neutralizada, não apresenta abaulamento nem alteração da função. Mamãe Vivi colhendo os frutos da dedicação à fisioterapia pélvica durante a gestação. E com 23 dias de pós-parto temos um abdômen com sua funcionalidade preservadíssima!

E elogiou a barriga da atriz ao exibir imagens da região praticamente sem marcas do corte.

Cicatriz de 23 dias de cesariana, eu disse 23 DIAS! Encontrem se puderem!

Na manhã deste sábado, dia 1º, Viviane ainda tirou um momento para contar aos seguidores sobre uma noite tensa com o filho.

- O periquitinho aqui mamando e a cara da mãe destruída. Esta noite foi tensa. Mas qual noite que não é? Tem umas mais e outras menos, mas nesta ele não me deixou dormir da meia-noite às quatro da manhã. Quando deu 6h30, acordou de novo, aí, mais mama.

Em seguida, ela contou que conseguiu descansar após a enfermeira chegar para ajudá-la com os cuidados com Joaquim.

- Foi quando eu consegui dar uma descansada um pouquinho maior. Ele ficou até 10h30 com ela aqui e consegui dar uma dormida. E aí, ele acordou e ela já bateu no meu quarto: Quer mamar. Estamos aqui, né, filho? Novamente. Anjinho, né gente? Que anjinho. Mas ele é, sim, muito bonzinho. Só que tem dia que dá um pouquinho de trabalho, normal.

Com um dos lados da blusa manchado de leite, ela brincou ao avisar o pequeno:

- Não dorme, não, que o outro está aqui te esperando. São 20 minutinhos em cada mama. Agora, vamos trocar que o outro já está aqui vazando esperando você.