Rodrigo Mussi realiza cirurgia nos olhos: Por meses, não enxerguei a beleza das coisas

01/10/2022 | 16:11



Neste sábado, dia 1º, Rodrigo Mussi revelou que passou por uma cirurgia nos olhos para poder voltar a enxergar bem. O famoso ficou vários meses com o grau dos óculos triplicado e dificuldades para ver tudo com clareza.

O ex-BBB surgiu em um registro vestindo roupa cirúrgica para a realização do procedimento e contou na legenda da publicação no Instagram:

Estou aqui para compartilhar com vocês um momento muito importante. Por meses, não enxerguei a beleza das coisas, estive em um deserto que se encerra hoje. Graças a medicina, mais uma vez. Eu nunca parei para pensar como a medicina é nobre. A tecnologia, a capacidade dos profissionais de saúde e os estudos avançados são extremamente importantes para salvar vidas. Isso é transformador! Contei com o dom do Dr. Rodrigo Magalhães, oftalmo da minha cidade, para realizar a cirurgia dos meus olhos. Estive todo esse tempo com o grau triplicado no meu óculos e tentando me acostumar com lentes. Sou muito grato ao doutor, a medicina e a todos que me ajudaram a acreditar que seria possível voltar a enxergar o mundo como ele é! Hoje faz exatamente 6 meses do acidente e jamais pensei em desistir dessa luta!