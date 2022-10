Ben Affleck e Jennifer Lopez estariam brigando muito por conta de maus hábitos, diz site

01/10/2022 | 15:10



Será que o período de lua de mel acabou? Segundo informações do site Radar Online, Jennifer Lopez Ben Affleck estariam enfrentando muitas brigas no casamento. Uma fonte revelou ao veículo que o casal estaria lutando para estabelecer a vida em Los Angeles e ainda conseguir gerenciar trabalho e as duas famílias, pois ambos possuem filhos de relacionamentos passados.

- Eles estão de volta à rotina de trabalho e paternidade. A realidade se instalou.

Outro informante revelou que Ben recentemente saiu furioso após uma briga especialmente ruim.

- Antes do casamento, Jennifer fez uma performance digna de Oscar para Ben, fingindo ser a futura esposa perfeita e descontraída.

- Ben estava cego de amor, mas ele não percebeu no que estava se metendo, adicionou a primeira fonte.

Enfrentando diversas turbulências, os dois artistas teriam chegado a discutir guarda-roupa e maus hábitos.

- Ele é do tipo que usa jeans e camiseta e agora Jennifer está tentando dizer a ele o que ele pode e não pode usar.

O tabagismo de Ben também teria se tornado um problema.

- Ela absolutamente odeia os cigarros de Ben. Ele prometeu desistir, mas com toda a irritação dela, ele está fumando mais do que nunca.

E não para por aí! Outro ponto que deixa J-Lo brava seria o quão bagunçado ele é em casa. Uma das fontes alegou que a cantora até mesmo limpou a coleção de motos do marido enquanto estavam fora sem dizer a ele.

- Ben não limpa a sua própria sujeira, o que irrita muito a Jennifer.

O site noticia que ela supostamente também atacou o ator durante uma briga.

- Ela é conhecida por gritar com ele e apontar o dedo. Isso faz as pessoas se perguntarem se ela o confunde com o cachorro!

No entanto, a maior fonte de discórdia seria a mistura de suas duas famílias. Um dos informantes diz que manter todos felizes ao mesmo tempo tem sido quase impossível. Ben também teria descoberto que Jennifer é muito focada em sua carreira profissional.

- Ela o enganou por um tempo, mas Ben está percebendo que Jennifer é tão orientada para a carreira como sempre foi.