Seleção brasileira feminina de vôlei vence a China por 3 sets a 1

01/10/2022 | 14:28



A seleção brasileira feminina de vôlei venceu a China por 3 sets a 1 (23/25, 25/17, 25/22 e 25/ 22) pela quinta e última rodada da fase de classificação do grupo D do campeonato mundial, em Arnhem (Holanda).

Depois de perder para o Japão, na sexta-feira (30), a equipe comandada pelo técnico Zé Roberto Guimarães mostrou poder de reação e superou de virada as asiáticas na manhã deste sábado (1º), no horário de Brasília.

As maiores pontuadoras do duelo pelo lado verde e amarelo foram a oposta Tainara, com 22 pontos, e a ponta Gabi com 17 acertos.



Pela China, Li fez 22 pontos e foi a mais efetiva. Com o resultado, as brasileiras quebraram a invencibilidade da China e acabaram essa etapa na vice-liderança do grupo. O time nacional não atua no domingo e na segunda-feira. A delegação espera os demais resultados da última rodada para conhecer a ordem dos confrontos da etapa seguinte do torneio. Além dos quatro primeiros do grupo D (China, Brasil, Japão e Argentina), a seleção terá pela frente os classificados do grupo A (Itália, Bélgica, Holanda e Porto Rico).