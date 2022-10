Eleições 2022: Lula chega para caminhada na Avenida Paulista

01/10/2022 | 13:38



Após o fim da chuva, o candidato petista à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, dá início a evento na Avenida Paulista, que deve marcar o último evento de sua campanha. Lula está na caçamba de uma caminhonete improvisada para o trajeto, até a Praça Roosevelt, ao lado do candidato a vice, Geraldo Alckmin, e do ao governo de São Paulo, Fernando Haddad. O ex-presidente esticou uma bandeira do Brasil na caminhonete, rodeada de apoiadores. A militância canta "Aha, uhu, o chuchu é nosso", referindo-se a Alckmin.

Antes da chegada de Lula, uma rápida chuva pegou os participantes do evento de surpresa. No entanto, ela não atrapalhou o evento.