Ex de Éder Militão, Karoline Lima faz desabafo sobre maternidade solo: Cansativo!

01/10/2022 | 13:11



Na última sexta-feira, dia 30, Karoline Lima abriu uma caixinha de perguntas nas redes sociais para interagir com os seguidores e muitos queriam saber sobre a sua filha. A influenciadora digital é ex-namorada do jogador do Real Madrid Éder Militão e os dois terminaram o relacionamento antes do nascimento de Cecília.

Ao ser questionada, ela revelou nos Stories do Instagram como está sendo a maternidade solo.

Cansativo! Mas sei que dessa forma ela está tendo o melhor de mim. Minhas energias estão todas focadas nela.

Uma seguidora quis saber se a famosa acredita que o fato dela ser mãe vai atrapalhar seus relacionamentos futuros, ao que ela respondeu:

Acho que não, porque não pretendo namorar moleque. Só uns homão babado porque é sobre isso.