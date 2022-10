Junior Lima emociona ao prestar homenagem e postar registro com o pai, Xororó: Te amo e te admiro profundamente

01/10/2022 | 13:10



Junior Lima usou as suas redes sociais para prestar uma linda homenagem ao seu pai, o sertanejo Xororó, que completou mais um ano de vida.

No Feed do Instagram, Junior postou um clique sorridente ao lado do aniversariante e abriu o coração na legenda da publicação.

Hoje é o dia do meu maior ídolo. Meu pai, meu amigo, meu mestre. Te amo e te admiro profundamente, pai. Que você continue radiante como sempre, pulsando como sempre e que possamos comemorar esse dia por mais muuuuitos anos!, escreveu ele.

Claro que através dos comentários, Xororó retribuiu o carinho do filho:

Obrigado meu filho lindo, muito orgulho, eu também te admiro demais, vc sabe que também é um grande ídolo pra mim!