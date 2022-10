Cena Política

BASTIDORES



Sem privilégios



Candidato a deputado federal por São Bernardo, o engenheiro civil Adilson Farias (Novo), que atua há mais de 20 anos na área de fiscalização de obras públicas, tem demonstrado satisfação com aboa adesão, segundo ele, em sua campanha nas últimas semanas. “Quero trabalhar em um projeto para garantir mandato de cinco anos a prefeitos, governadores e presidente, sem direito à reeleição”, afirmou. Além disso, segue o mote do partido, que é de não utilizar fundo eleitoral na campanha e lutar pelo fim de privilégios.

Nas ruas da cidade



Ex-prefeito de Santo André, Carlos Grana (PT) se mudou da cidade depois que perdeu – de forma até inesperada – a eleição para vereador em 2020. Seu reduto agora é o Guarujá. Porém, Grana voltou a circular pelas ruas de Santo André, em plena campanha eleitoral. Mas engana-se quem acredita que ele veio para apoiar candidatos a deputado de origem na cidade. Grana buscou votos para o ex-prefeito de São Bernardo Luiz Marinho (PT), candidato a deputado federal, e o ex-secretário de Planejamento de Mauá Rômulo Fernandes (PT), candidato a estadual. Consta que o grupo que tinha Grana como expoente atuou para fechar qualquer porta para nomes do petismo andreense neste pleito. Assim, abriu-se espaço para suporte a candidaturas das mais variadas cidades, em que pese o PT ter lançado a ex-jogadora de basquete Marta Sobral a federal.





Candidata a deputada federal, a ex-secretária de Diadema Regina Gonçalves (PV) registra receita de R$ 2 milhões de recursos direcionados pela cúpula nacional de seu partido. É, de longe, a campanha da cidade que mais foi agraciada com recursos do fundo partidário – de qualquer legenda. A candidatura de Regina foi colocada na lista de prioridades do partido, porém, ela ainda enfrenta velhas resistências no município. Recentemente, uma página que fala sobre os assuntos de Diadema questionou seus seguidores a respeito da eleição de 2014, quando ela se candidatou a deputada estadual, Regina apostou em uma campanha dizendo que havia conquistado o Metrô para Diadema – ela ficou, entre 2011 e 2014, como parlamentar estadual (na época era primeira suplente do partido). Fato é que o Metrô nunca chegou e Regina sofreu reveses sucessivos nas urnas. Será que, desta vez, com apoio partidário, ela consegue?