Fábrica de Mauá encerra atividades; valores desagradam trabalhadores

Da Redação



01/10/2022 | 12:51



A filial de Mauá da multinacional Tupy fechou as portas nesta sexta-feira (30). Os trabalhadores já estavam desmobilizados há alguns dias. Os cerca de 220 funcionários precisam definir até o dia 19 se escolhem ser transferidos para a matriz em Joinville, Santa Catarina ou para a outra filial em Betim, Minas Gerais. Ou se fazem um acordo com a empresa e são demitidos.



Um trabalhador (que não quis se identificar) entrou em contato com a reportagem e reclamou da proposta feita pela Tupy, informando que o valor oferecido era muito baixo. Sivaldo Spirro, tesoureirodo Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, endossou que em média a multinacional oferece “entre 20% e um terço do que é justo”.



Cícero Martinha, presidente do sindicato, afirmou que a empresa está “negociando individualmente, intimidando os trabalhadores, sem a nossa presença. E eles não deveriam aceitar a transferência”.



A Tupy foi procurada pela reportagem, mas não respondeu o contato até esta publicação.