Ribeirão Pires disponibiliza vagas para curso de logística

Beatriz Mirelle

Diário



01/10/2022 | 12:23



A SDER (Secretaria de Desenvolvimento Econômico Emprego e Renda) de Ribeirão Pires disponibilizou 30 vagas para curso de logística. As aulas gratuitas ocorrem de 17 de outubro a 07 de novembro, somando carga de 60 horas.



Os participantes serão selecionados por ordem de inscrição. Os conteúdos ministrados envolveram rotinas administrativas e financeiras, Excel básico, documentações do transporte, noções de rastreamento, gerenciamento de risco, noções de logística internacional e logística integrada.



A iniciativa tem parceria da Via Rápida, do governo do Estado, do SEST (Serviço Social de Transporte) e do SENAT (Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte).





VIA RÁPIDA



Os convocados serão notificados por telefone sobre o dia, local e horário da matrícula. É necessário acessar este link para fazer a inscrição.

O Via Rápida disponibiliza virtualmente cursos de capacitação profissional direcionados a pessoas com mais de 16 anos, que morem no Estado de São Paulo, estejam desempregadas e sejam alfabetizadas. As programações possuem carga horária de até 100 horas e podem serrealizados nas Escolas Móveis do Via Rápida ou em salas de aula estaduais, municipais ou de outras organizações, a depender da opção selecionada.