Ronnie Von, de 78 anos de idade, revela fazer sexo duas vezes por semana: - Nós temos essa química

01/10/2022 | 12:11



Com 78 anos de idade e sem papas na língua, Ronnie Von abriu o jogo sobre sua vida sexual durante o A Tarde é Sua. O cantor e apresentador revelou fazer sexo cerca de duas vezes por semana com a esposa Maria Cristina Rangel, também conhecida pelo apelido Kika, de 67 anos de idade.

- Nós temos essa química, vocês podem não acreditar, eu tenho 78 anos, ela tem 67, eu não diria que são três vezes por semana, mas duas e meia com certeza? A média é uma vez na semana, às vezes duas.

Em meio a brincadeiras, ele adicionou que Kika na horizontal é uma loucura e disse que precisa tomar cuidado, pois a química do casal de longa data é muito forte.

- Não pode encostar em mim, é uma coisa maluca, eu sou um senhor de idade, isso não pode acontecer comigo e é assim, dá choque. Uma coisa que aprendi e que talvez valha a pena dizer. Eu vivo com a minha metade de laranja, com o amor da minha vida, é um amor gigantesco. São 37 dias, as pessoas insistem em dizer que são 37 anos, é minha amiga há 52 anos.