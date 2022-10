Inscrições para vestibular de medicina da USCS vão até o dia 27 de outubro

Da Redação



01/10/2022 | 12:06



A USCS (Universidade de São Caetano do Sul) está com processo seletivo aberto para o curso de medicina nos seus três campi: Centro São Caetano do Sul, Bela Vista-SP e Itapetininga-SP, com início das aulas no primeiro semestre de 2023.



Para cada campus, serão oferecidas 60 vagas. O processo seletivo é realizado pela Fundação Vunesp. As inscrições para o processo seletivo ocorrem até 27 de outubro de 2022 e podem ser feitas pelo site da Vunesp.



A prova está prevista para o dia 25 de novembro, sábado, das 14h às 19h. Os resultados serão divulgados no dia 19 de dezembro, no portal da Fundação Vunesp. O valor da taxa de inscrição é R$ 350. Caso o candidato opte por realizar inscrição para os três campi da USCS que oferecem o curso de medicina, o valor total da inscrição, para os três campi, será reduzido, totalizando R$ 750.



As matrículas de primeira chamada ocorrerão, de forma presencial, do dia 21 ao dia 23 de dezembro de 2022. Os cursos de Medicina da USCS funcionam em período integral, com duração de 12 semestres. Um dos diferenciais da USCS é o curso do Campus Centro-São Caetano, que foi certificado como curso acreditado pelo Saeme (Sistema de Acreditação das Escolas Médicas), ligado ao CFM (Conselho Federal de Medicina).



Além disso, visando ao aumento das atividades práticas e, com isso, melhor formação médica, foi ampliado o tempo de internato dos alunos de Medicina de dois para três anos. A mudança se baseou, entre outros fatores, em uma consulta sobre o formato dos cursos em diversos países. Com isso, os alunos ingressam na prática médica um ano antes em comparação com outras universidades.