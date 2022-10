Juliette faz primeira aparição no SBT e dá detalhes da amizade com Anitta

01/10/2022 | 11:30



No próximo domingo, 2, a cantora e campeã da edição de 2021 do Big Brother Brasil Juliette Freire vai conceder, pela primeira vez, uma entrevista ao SBT. A paraibana vai participar do Programa Eliana, que ainda terá algumas novidades. Com mais de uma hora de bate-papo, que aconteceu no Rio de Janeiro, a artista vai revelar diversas de suas facetas a apresentadora.

"Tem muito da Juliette anônima nessa entrevista. Passamos um dia muito divertido e emocionante juntas. Eu me identifico muito com ela, não só porque, assim como eu, tem raízes no nordeste. Mas também porque Juliette é uma mulher forte, hiper decidida e aguerrida também", diz a apresentadora Eliana.

Na atração, a cantora falou sobre o início de sua carreira musical: "Quando eu saí do BBB, tinham várias oportunidades, era uma chuva de oportunidades, e me apresentaram um projeto. Me deixaram muito à vontade para decidir o que eu queria: se queria apresentar, se queria cantar? Pensei: Se eu tivesse que fazer alguma coisa na vida artística, o que gostaria de fazer e o que me emociona? A música!. E aí aceitei e estou construindo meu caminho com minhas próprias mãos".

Ao relembrar seus primeiros momentos já como uma cantora famosa fora do reality show da TV Globo, Juliette falou sobre a música De Volta ao Meu Aconchego, de Luiz Gonzaga. "Eu cantei com Elba (Ramalho) e cantei na minha entrada no São João de Campina Grande. Essa música representa exatamente isso, o retorno para casa, para o seus, para quem fala suas dores e seus amores. Depois de tudo que vivi, cantei na minha cidade, no maior São João do mundo e falei: Estou de volta para meu aconchego. Eu ouvia muito na infância", destacou.

"Luiz Gonzaga é um dos grandes nomes da cultura nordestina. Ele criou ritmos novos, instrumentos tocando de forma diferente, músicas com letras que falavam a cultura do nordeste? Então trago isso comigo, porque é muito forte. Campina Grande respira São João e quadrilha, então, aquilo ficava em um lugar afetivo", ressaltou a paraibana no bate-papo.

O programa também promoveu o reencontro de Juliette com três amigas de sua terra natal, Monalisa, Naná e Camila. Além disso, ela relembrou os tempos em que trabalhava como maquiadora, mostrando suas habilidades fazendo a make de Eliana. A cantora ainda deu detalhes de sua amizade com Anitta, além de participar do quadro Cardápio Surpresa.

Outra novidade no Programa Eliana de domingo, é a volta do reality culinário Minha Mulher que Manda, um dos mais populares da atração, que estreia sua sétima temporada. Na dinâmica entre casais, os homens devem seguir as instruções de suas esposas para vencerem a competição. Nomes como Zé Vaqueiro, Pocah, Caio Afiune, Duda Beat e Cinthia Cruz participarão do game.

De passagem pelo Pantanal na última semana, Eliana comemora ainda as novidades que vão ao ar em seu programa nos próximos meses. "Tem muita coisa legal vindo aí, fiquem de olho. Voltei ao Pantanal de Bonito, algo que faço há muitos anos e que as pessoas vão poder conferir novamente. Estou retornando muito feliz, reencontrei pessoas daquela época, que eram crianças e hoje são adultos", adianta.