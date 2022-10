Aos 49 anos de idade, Adriane Galisteu revela que gravidez de Claudia Raia a animou para engravidar novamente

01/10/2022 | 11:11



Adriane Galisteu participou do podcast PodDelas e falou um pouco sobre a vida pessoal e a vontade de ser mãe novamente após saber da gravidez de Claudia Raia.

Aos 49 anos de idade, a apresentadora de A Fazenda confessou que seu marido, Alexandre Iódice, não quer aumentar a família, mas ela quer outro herdeiro.

- Eu quero ter, o Alê, não. Eu tenho chance, Cláudia Raia tá aí [para provar], disse. Vale pontuar que Claudia está grávida do terceiro filho aos 55 anos de idade. O bebê é fruto do casamento com Jarbas Homem de Mello.

Animada com o assunto, Galisteu revelou que chegou a conversar com Claudia Raia por telefone:

- Eu liguei para ela e perguntei: onde [em que médico] você foi? Eu quero ir. Estou superanimada, ela me animou muito. Agora, eu não sei se vai dar certo comigo. Queria ter tido mais um filho.