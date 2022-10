Prefeituras do Grande ABC oferecem atividades gratuitas a moradores da terceira idade

Joyce Cunha



01/10/2022 | 10:28



As prefeituras do Grande ABC oferecem atividades gratuitas voltadas à educação, ao esporte, à saúde e à promoção da qualidade de vida para moradores da terceira idade.



A moradora de Santo André, Tânia Ferreira da Silva, 68 anos, é uma das frequentadoras do Crisa (Centro de Referência do Idoso) da cidade. “Faço pilates, zumba, condicionamento físico, dança de salão. Gosto muito de atividades que mexam com o corpo. Trabalhei por muitos anos e cuidava da minha neta. Agora eu tenho mais tempo para mim. Estou, de fato, vivendo a melhor idade. O Crisa me libertou de muitos preconceitos e me trouxe paz de espírito”, revelou.



Santo André conta com turmas de EJA (Educação de Jovens e Adultos), e projetos direcionados à saúde do idoso. São Bernardo, São Caetano e Diadema também têm turmas de terceira idade no EJA. A rede de Atenção Básica são-bernardense oferece prevenção à saúde no programa De Bem com a Vida, além de serviços na assistência social e cursos esportivos.



Em São Caetano, a população conta, desde 2007, com a Universidade Aberta da Terceira Idade, entre outras iniciativas como o Agente Cidadão Sênior. Diadema atua no fortalecimento de vínculos de moradores acima de 60 anos, por meio da assistência social, e disponibiliza atividades nas áreas da educação, esporte e saúde.



Na mesma linha, Ribeirão Pires promove o bem-estar por meio de aulas esportivas, atendimento social e em saúde especializados, entre outras.