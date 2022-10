No Grande ABC,14% dos moradores têm idade superior aos 60 anos

Joyce Cunha



O Grande ABC tem quase 380 mil moradores com idade acima de 60 anos, índice que corresponde a, aproximadamente, 13,7% dos 2,8 milhões de habitantes da região. A estimativa é uma projeção do Censo 2021 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Os dados de Santo André e Rio Grande da Serra, que não disponibilizaram informações mais recentes ao Diário, são do Censo 2010. Neste sábado (1º) é celebrado o Dia Internacional do Idoso, data que propõe a reflexão sobre garantia de direitos e o bem-estar nesta etapa da vida.



Pedro Pioli, 82 anos, três filhos e três netos, se manteve ativo ao longo das últimas décadas. Desde que começou a praticar corrida, aos 47 anos, o morador de São Caetano coleciona números e histórias que são inspiração para gerações mais jovens. Em 35 anos no esporte, Pedro conquistou 400 medalhas – cinco de ouro, uma de prata e uma de bronze – em 27 corridas São Silvestre, duas maratonas, 20 meias-maratonas, entre outras provas. Mantendo o ritmo e a boa forma, o atleta participa neste sábado (1º) da edição de estreia dos Jogos da Terceira Idade sul-caetanense, em corrida de 800 metros.



Nas pistas, Pedro encontrou a porta de saída do consumo abusivo de álcool. “O esporte é tudo. Como ia imaginar que correria por tanto tempo? Estava minado, estava mal”, recordou. A rotina de treinos, que inclui atividades duas vezes por semana com um professor, não parou nem na pandemia do coronavírus. “Treinei por dois anos ao redor da minha casa. Agora, aos domingos, ando (em ritmo mais forte) em média 20 quilômetros com um amigo meu”, destacou.



Como resultado da disciplina, Pedro mantém a saúde em dia. “Até hoje, não tomo remédio nenhum. Vale super a pena. Não estou aqui conversando com vocês? Se não fosse isso (esporte), não teria conseguido chegar até aqui”. Na avaliação do médico geriatra, Roni Chaim Mukamal, professor da Universidade Federal do Espírito Santo, manter o corpo e a mente ativos é um dos segredos para ter processo de envelhecimento bem sucedido.



“Quando a gente se mantém produtivo e ativo, com atitude de fazer alguma coisa que goste, de ter algum desafio, a gente vai envelhecer melhor e com mais saúde”, avaliou. “E saúde, nesta etapa da vida, é estar independente, poder tomar nossas próprias decisões, fazer e ir aonde a gente quer”, explicou. Estabelecer rotina de exercícios físicos, como é o caso de Pedro Pioli, pode fazer toda a diferença para que está chegando ou já superou a marca dos 60 anos de idade. “Esta é uma das medidas mais benéficas para manter a função muscular e mental. Isso traz uma vontade de viver e de se cuidar”, concluiu o especialista.