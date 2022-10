Presidente do TSE pede 'paz e respeito' nas eleições

30/09/2022 | 20:20



O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), usou as redes sociais nesta sexta-feira, 30, para estimular o comparecimento da população no primeiro turno das eleições.

Moraes pediu que todos votem com "paz, segurança, harmonia, respeito, liberdade, consciência e responsabilidade".

"Juntos, todas as brasileiras e brasileiros na grande festa da democracia: as eleições gerais de 2022", escreveu.

Moraes estará no TSE no domingo, 2, para acompanhar o andamento da votação e a apuração dos votos. O ministro tem a missão de dirigir o tribunal em uma eleição marcada por episódios de violência política, pela judicialização das campanhas e por ataques que colocam sob suspeita a segurança do processo eleitoral.

Além de Moraes, todos os outros seis ministros do TSE estarão no tribunal para acompanhar a apuração e rebater em conjunto eventuais contestações dos resultados pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) e pelas Forças Armadas.