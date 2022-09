Paraná Pesquisas aponta chance de 2º turno entre Lula e Bolsonaro

Da Redação



30/09/2022 | 17:42



Levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta sexta-feira (30), aponta a possibilidade de segundo turno entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL). Levando-se em conta os votos válidos, o petista aparece com 47,1% das intenções de voto e o atual presidente com 40%.

Como a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, Lula pode ter entre 44,9% e 49,3%. Já Bolsonaro pode ter registrado entre 37,8% e 42,2%. Para um candidato vencer no primeiro turno, é necessário ter 50% dos votos válidos mais um.

Na sequência da pesquisa estão Simone Tebet (MDB), com 6,3% dos válidos, seguida por Ciro Gomes (PDT), com 5,2%; Soraya Thronicke (União Brasil), com 0,6% e Felipe D’Ávila (Novo), com 0,4%.

No cenário espontâneo, Lula tem 36,4%; seguido por Bolsonaro, com 31,4%; Simone Tebet, com 3,4% e Ciro Gomes, com 3,1%. Disseram não saber em que votar 20,8%.

O Instituto Paraná Pesquisas ouviu 2.020 eleitores de 202 municípios brasileiros entre os dias 27 e 29 de setembro. A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob nº BR-07917/2022.