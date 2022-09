Bayern de Munique goleia o Bayer Leverkusen e volta a vencer no Campeonato Alemão

30/09/2022 | 17:27



Deu resultado o puxão de orelha dado pelo técnico Julian Nagelsmann nos jogadores do Bayern de Munique. Nesta sexta-feira, após quatro rodadas sem vitória - três empates e uma derrota - no Campeonato Alemão, o atual decacampeão mostrou sua força, ao vencer o Bayer Leverkusen, por 4 a 0, em duelo que abriu a oitava rodada, na Allianz Arena, em Munique.

Com a vitória, o Bayern assume provisoriamente a vice-liderança do Alemão, com 15 pontos, ao lado do Borussia Dortmund, dois atrás do líder Union Berlin. Freiburg soma 14 e o Hoffenheim, 13.

No primeiro tempo, a vantagem do Bayern já era de 3 a 0 no placar. Logo aos três minutos, o jovem Musiala escapou pela direita e cruzou para o aproveitamento do canhoto Sane dentro da área e de pé direito.

O erro do Leverkusen foi querer atacar o Bayern em um dia inspirado. Musiala carregou a bola pela meia direita e, mesmo marcado, bateu firme para fazer o segundo gol, aos 17 minutos. O goleiro Hradecky não foi bem na bola.

Ainda havia tempo para mais na primeira etapa. O terceiro gol saiu aos 39 minuto, com Mane de pé esquerdo, em finalização da entrada da área.

No segundo tempo, o Bayern sentiu o forte ritmo imposto na etapa inicial. Mane, aos 11 minutos, chegou a fazer mais um gol, anulado posteriormente pelo VAR. Mas uma falha de Hradecky na saída de bola permitiu que Thomas Muller deixasse sua marca, aos 39 minutos, fechando o placar.