Piquerez celebra boa fase no Palmeiras: 'Estou adaptado e fazendo as coisas bem'

30/09/2022 | 17:20



O Palmeiras jogou repleto de desfalques diante do Atlético-MG na quarta-feira e mesmo assim trouxe uma excelente vitória na bagagem. Um dos destaques no triunfo por 1 a 0 foi o lateral-esquerdo Piquerez, que neutralizou o atacante Hulk e recebeu muitos elogios da torcida. Feliz com o crescimento no clube, o jogador uruguaio festeja a boa fase.

"Já faz um ano e alguns meses que estou aqui. Cada treinador tem sua forma de jogo, seu sistema, e o jogador tem que se adaptar o mais rapidamente possível para ajudar", iniciou Piquerez. "No Uruguai, eu jogava de outra forma, no Palmeiras é diferente. Mas estou adaptado, no ritmo com a equipe e acredito que tenho feito as coisas bem", comemorou, feliz com o que vem desempenhando, sobretudo no Mineirão.

"Sem dúvida, foi um triunfo muito importante, principalmente pelo momento do campeonato e por ter se tratado de um rival direto. Tínhamos muitos desfalques, mas, como a gente fala, temos uma equipe muito competitiva", avaliou Piquerez. "Jogue quem jogar, conseguimos desempenhar bem. Foi isso o que demonstramos contra o Atlético-MG e, graças a Deus, conseguimos sair com a vitória."

O antes tímido lateral-esquerdo rapidamente fez o torcedor esquecer o compatriota Viña, transferido para a Roma. E na segunda-feira, diante do Botafogo, pode igualar as 38 vitórias do ex-lateral no clube - se tornaria o quinto uruguaio com mais triunfos vestindo a camisa do líder do Brasileirão.

Piquerez, contudo, prega respeito ao oponente e sabe que será um jogo bem diferente daquela goleada por 4 a 0 no primeiro turno, no Allianz Parque.

"O Botafogo vem melhorando no campeonato, ganhou o último jogo e vai jogar em casa. Mas estamos preparados, recuperando bem, trabalhando bem. Temos que nos preparar para brigar pela vitória e continuar na luta do Brasileiro", enfatizou.

O Palmeiras contou com os retornos do goleiro Weverton e do zagueiro Gómez na reapresentação do elenco, nesta sexta-feira. Eles estavam defendendo Brasil e Paraguai, respectivamente, na Data Fifa. O time treina normalmente neste sábado, em trabalho no qual Abel Ferreira deve definir quem defenderá a invencibilidade como visitante no Brasileirão.