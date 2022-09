Amigas para sempre! Simaria Mendes publica foto com a Simone em aniversário

30/09/2022 | 16:11



Sem brigas! Apesar de não serem mais uma dupla sertaneja, Simone e Simaria Mendes ainda são irmãs e parece que se encontram constantemente. Prova disso é que Simaria, publicou uma foto com a irmã nos Stories do Instagram.

Apenas marcando Simone, a cantora de 40 anos de idade mostrou que a dupla curtiu muito o aniversário de seu filho Pawel, que aconteceu no dia 12 de setembro. A comemoração era temática da Copa do Mundo e tinha totens de Neymar Jr. e Cristiano Ronaldo.

Vale lembrar que a dupla já deixou bem claro que não estão mais brigadas. Isso porque a primogênita invadiu o show da irmã caçula e elas caíram no choro.

Colocou todos para cantar

Além de curtir a festa do sobrinho, Simone também está se divertindo com os filhos Henry, de sete anos de idade, e Zaya de um ano de idade. Na última quinta-feira, dia 29, a cantora de 38 anos de idade gravou ela e Henry interpretando a música I Will Always Love You de Whitney Houston.

A caçula da casa não ficou de fora. Zaya gravou um vídeo com a mãe tentando cantar Galopeira.

Quanta fofura!