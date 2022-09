Ex-colega de Geard Piqué, Iker Casillas nega ser affair de Shakira

30/09/2022 | 16:10



Boatos de que a cantora latina Shakira e o ex-goleiro Iker Casillas estariam vivendo um affair começaram a circular nas midias. Após Casillas, de 41 anos de idade, seguir a cantora no Instagram e curtir algumas de suas publicações, a imprensa passou a divulgar um possível romance entre os dois - mesmo Shakira não tendo retribuído.

Casillas foi companheiro da Seleção da Espanha e ganhou uma Copa do Mundo junto com Gerard Piqué, ex-marido da cantora de Waka Waka, em 2010. Enquanto o goleiro jogou pelo time espanhol Real Madrid por dez anos, Piqué está no Barcelona há oito anos.

Nesta sexta-feira, dia 30, o craque se posicionou com um texto em seus Stories, irritado com a situação. Além de negar o affair entre linhas, Iker culpou a mídia por inventar boatos pelo fato do jogador seguir a cantora:

Em alguma redação, alguém diz: Iker segue a Shakira no Instagram - é porque estão juntos! Vamos inventar a notícia? Não tenha dúvidas! Me poupem.

Vale lembrar que todo o alvoroço envolver o nome da artista e do jogador do Barcelona na mídia teve início devido a separação do casal em julho deste ano. Houveram diversos boatos em que o jogador, de 35 anos de idade, estaria traindo a esposa com mulheres mais novas, na faixa dos 20 anos de idade. Atualmente, após a separação, Gerard assumiu o namoro com Clara Chía, de 23 anos de idade.