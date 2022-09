GamingForAll: gamer cego e Opera GX se unem em desafio no TikTok

Da Redação

Do 33Giga



30/09/2022 | 15:55



O Opera GX e o TikTok estão se unindo em uma missão inédita no desafio global #GamingForAll, que ocorre na rede social e foi anunciado ontem. O objetivo é angariar fundos para a AbleGamers, organização sem fins lucrativos dedicada ao uso de jogos para promover comunidades mais inclusivas e melhorar a qualidade de vida de pessoas com deficiência.

O Opera GX, navegador feito especialmente para jogadores, deseja que todos possam viver a sua paixão por jogos, independentemente de suas habilidades.

Pensando nisso e em inspirar as pessoas a se desafiarem e a superarem os seus obstáculos, o browser gamer também está fazendo uma parceria com o campeão de Street Fighter Sven van de Wege, que é conhecido como BlindWarriorSven e é cego. Ambos participam da iniciativa #GamingForAll.

Sven é um jogador profissional que perdeu a visão para o câncer quando tinha apenas 6 anos de idade. Antes de ficar cego, os videogames eram uma parte central da sua vida. Mas, quando ele voltou para casa do hospital e não conseguia jogar, ficou arrasado.

Alguns meses depois, ouvindo o jogo Street Fighter, Sven descobriu que podia escutar e diferenciar movimentos, chutes, socos e saltos. Assim, voltou a jogar e foi capaz de aprender sozinho a jogar Street Fighter confiando apenas em suas audição e memória.

Dessa maneira, Sven inspirou a Opera a lançar o desafio Opera GX #GamingForAll – um challenge inédito junto com o TikTok que desafia os jogadores a se testarem jogando o seu game favorito com os olhos vendados e sem o uso da visão, como Sven.

Para cada upload de vídeo na plataforma, a marca fará uma doação de US$ 0,5 para a AbleGamers.

Para divulgar a ativação de #GamingForAll, que foi criada pela agência de publicidade Officer & Gentleman, a empresa está lançando um vídeo promocional com BlindWarriorSven, que conta a história única de Sven e mostra como ele se desafiou não apenas para jogar novamente, mas para se tornar o melhor jogador.

O desafio, lançado ontem, será ampliado com a plataforma líder de mídia de eSports, a theScore Esports, em um evento ao vivo realizado no domingo (2 de outubro) em Amsterdã, na Holanda, onde os participantes vão poder conhecer Sven pessoalmente e desafiá-lo no jogo Street Fighter V. A live acontece às 13h (horário de Brasília) no TikTok da theScore Esports.

O vídeo promocional da campanha pode ser assistido abaixo.