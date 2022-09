Viih Tube revela que Eliezer é um paciente muito bonzinho

30/09/2022 | 15:10



Viih Tube anda sendo uma ótima rede de apoio para o namorado Eliezer. Como você vem acompanhando, os dois assumiram um relacionamento e pouco tempo depois avisaram publicamente que estão esperando o primeiro filho.

Aproveitando que a gravidez está logo no início, Eliezer, o papai babão, já havia marcado algumas cirurgias para fazer e uma delas foi a rinoplastia. Viih Tube que está de acompanhante, aproveitou a manhã desta sexta-feira, dia 30, para soltar vários elogios para o amado.

Gente, não gravei um story ontem porque eu fico o dia inteiro entre o sono de grávida, fome de grávida e um namorado que está com um pós-operatório. E gente, posso falar? Ele é um paciente muito bonzinho, muito obediente, gente, ele é incrível. Minha mãe fazia um drama e ele está aqui superbem. Amanhã tenho mais um ultrassom e você não vai poder ir.

Vale citar que Eliezer fez questão de dividir com seus fãs e seguidores o resultado da operação e disse que sempre sofreu com dificuldades para respirar e que todo o processo passou a lhe incomodar de alguma forma, principalmente com a estética de seu nariz.