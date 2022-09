Ethos adere a manifesto pelo respeito às eleições, ao voto e à democracia

30/09/2022 | 14:20



O Instituto Ethos, que tem entre seus associados empresas de capital aberto de diferentes setores, aderiu ao "Manifesto: Exerça o voto, respeite o pleito e escolha a democracia", uma iniciativa do Pacto pela Democracia, que conta com a adesão de organizações da sociedade civil. O manifesto tem o objetivo de contribuir para que as eleições de 2022 no Brasil "sejam a expressão de uma sociedade engajada com o fortalecimento democrático".

O Instituto lançou recentemente o "Guia de Responsabilidade Social das Empresas no Processo Eleitoral", que apresenta recomendações e diretrizes atualizadas para as empresas e organizações atuarem de forma socialmente responsável durante e após o encerramento dos processos eleitorais.

As recomendações do guia já contam com o apoio 15 empresas, entre elas figuram Ambiensys Gestão Ambiental, Business and Human Rights Resource Centre, Braskem, Dimensional Engenharia, Fiquem Sabendo, ISA CTEEP, JHE Consultores Associados, PROPAV Construção e Montagem, Supergasbras e Synergia Socioambiental.

"No próximo domingo, 2 de outubro, será realizado o primeiro turno das eleições brasileiras. À medida que a data se aproxima, temos assistido um aumento da violência política ocasionada pela polarização de opiniões e de ataques às urnas eletrônicas e ao sistema eleitoral em uma escalada antidemocrática. A eleição é um momento importante da democracia e não podemos abrir margem para a fragilização das instituições. Apoiamos a condução transparente e íntegra do TSE no processo eleitoral", afirmou o Ethos em carta aos associados.

"Nós do Ethos convidamos as lideranças de empresas associadas, e todas aquelas que desejarem se somar, a exercerem sua responsabilidade social e conhecerem e a divulgarem o Manifesto", complementa a carta.