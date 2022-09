Credencial de estacionamento para idosos: veja como emitir sem sair de casa

Da Redação

Do 33Giga



30/09/2022 | 13:55



Quem tem mais de 60 anos, carteira de habilitação ativa e conta nível prata ou ouro na plataforma Gov.Br pode emitir a credencial de estacionamento para idosos diretamente no Portal de Serviços da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). Tudo isso sem necessidade de sair de casa, evitando deslocamento a um serviço presencial.

Para ter acesso online à credencial de estacionamento para idosos, é necessário apenas que o seu município já tenha liberado o benefício aos motoristas da cidade.

A emissão da credencial de estacionamento para idosos é muito simples.

Após acessar o portal de serviços da Secretaria, role a página para baixo até a sessão “Usuário”.

Clique em “Acessar Serviço”, ao lado da opção “Emita a sua Credencial de Estacionamento para utilização de vagas especiais reservadas para idosos”.

Depois, faça o login com sua conta Gov.br.

Se não houver impedimento no seu cadastro, a tela para download aparecerá. Antes de baixar, você deve ler e concordar com os termos e condições.

Aí, é só imprimir o arquivo PDF.

Como os órgãos de trânsito podem autorizar?

A liberação pelos órgãos de trânsito das prefeituras já integrados ao Sistema Nacional de Trânsito ocorre por meio da funcionalidade “Habilitar Órgão Emissor”. Deve ser utilizado o certificado digital do CNPJ do município ou do Detran para anexar o símbolo do órgão que será apresentado na credencial e depois clicar em salvar.

A partir disso, a funcionalidade estará disponível para os condutores dessas localidades. Já para os entes que ainda não estão integrados, a habilitação é feita pelo Detran da respectiva Unidade da Federação.

Segurança

A autenticidade da credencial de estacionamento pode ser verificada pela leitura do QR Code do documento por meio do aplicativo VIO, disponível nas lojas Google Play e App Store.

Trata-se do mesmo app já utilizado para aferir a autenticidade das versões digitais da Carteira Nacional de Trânsito (CNH), do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), da Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo (ATPV-e) e das novas placas veiculares que já possuem QR Code.

A emissão da credencial de estacionamento para idosos foi desenvolvida pela pareceria entre a Senatran e o Serpro para atender à Resolução Contran Nº 965 de 17/5/2022, que define e regulamenta as áreas de segurança e de estacionamentos específicos de veículos.