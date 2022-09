Maitê Proença revela resistência da comunidade LGBTQIA+ quando namorava Adriana Calcanhotto: - Torcem o nariz

30/09/2022 | 13:10



Durante seu relacionamento com Adriana Calcanhotto, Maitê Proença foi criticada por uma frase em que ela dizia que seria melhor se a cantora fosse um homem. Recentemente, em entrevista à Gabriela Prioli, para o programa CNN Soft, a atriz contou como encarou a reação das pessoas ao anúncio do namoro:

- Toda vez que temos um relacionamento não convencional, os convencionais gritam. Uma mulher mais velha com um rapaz mais jovem, uma pessoa branca com uma pessoa negra, relacionamentos gays, lésbicos... As pessoas daquele grupo, daquele nicho, também gritam um pouco. Porque torcem o nariz, olham com desconfiança.

As duas estiveram juntas até agosto deste ano, quando, segundo fontes do jornal Extra, Calcanhotto não teria gostado da exposição do relacionamento, como você viu aqui no ESTRELANDO. Falando da frase polêmica, Proença explica o que queria dizer e que as pessoas não tentam compreender os outros:

- Levantam uma bandeira, gritam, chamam atenção para o movimento, mas não resolve. Na minha cabeça é como se eu estivesse falando: eu gosto mais de morenas, mas ela é ruiva. Então como eu gosto tanto dela, acho OK que ela seja ruiva. Ela tem outras coisas interessantes e legais que eu gosto, que isso fica menor. Ser mulher era apenas uma característica.

Depois do término o ex-casal não apareceu mais junto e esta não é a primeira vez que Maitê fala abertamente sobre a reação negativa que o público teve com o namoro delas.