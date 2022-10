A 44ª eleição. Contagem iniciada em 1892. Nossos primeiros deputados. Flaquer, senador estadual.

Ademir Medici

02/10/2022



Nada que difere do que ocorre pelo Estado e País afora. A região sempre teve “caciques”, do Império aos dias atuais. As promessas se sucedem, dos comícios arrebatadores às conversas ao pé do ouvido.

A totalização – para usar termo eleitoral – feita por esta página “Memória” começa em 30 de agosto de 1892. Naquele dia – 130 anos atrás – foram eleitos os primeiros vereadores locais, do novíssimo Município de São Bernardo.

Foram 14 eleições na República Velha, uma no chamado período da Reconstitucionalização (1936) e 28 no período contemporâneo. O pleito deste domingo completará o número da manchete: 44.

Eleição a eleição, “Memória” contou os pleitos cidade a cidade, municipais, estaduais e federais.

Até o pleito de 1936 a região era formada por um único município; as eleições de 1947, pós-Estado Novo, vêm encontrar a região formada por dois municípios, São Bernardo “do Campo” e Santo André.

Em 1949 são realizadas as primeiras eleições locais em São Caetano “do Sul” – formando-se o ABC.

Em 1954, as primeiras eleições locais em Mauá e Ribeirão Pires.

Em 1959, as primeiras eleições locais em Diadema.

Em 1965, as primeiras eleições em Rio Grande da Serra, quando se formava o Grande ABC das sete cidades atuais.

Tivemos vários plebiscitos, não incluídos na contagem das 43 eleições, mas especificados numa série que “Memória” publicou recentemente.

Tivemos prorrogações de mandatos de quatro para seis anos. E mandatos de três anos.

Diferentemente das capitais e cidades listadas como de segurança nacional ou como estâncias turísticas e ambientais, as eleições no Grande ABC nunca deixaram de ser realizadas de 1945 aos dias atuais.

E a primeira vez que aconteceram eleições municipais, num único dia, nas sete cidades, foi em 1972, ou seja, há meio século a ser completado no próximo 15 de novembro.

Crédito das fotos 1, 2, 3 e 4 – Projeto Memória

1 - DOBRADINHA. Lauro Gomes (com o charuto) e Anacleto Campanella (à direita) os primeiros deputados federais de São Bernardo e São Caetano; à esquerda, Olga Montanari de Mello, vereadora em São Caetano

2 - JOSÉ LUIZ FLAQUER. O primeiro deputado estadual da região, eleito e reeleito entre o final do século 19 e início do século 20; e eleito senador estadual em 1910

3 - ARMANDO MAZZO. O primeiro deputado estadual do nascente ABC, eleito em 1947: assumiu, assinou a Constituição paulista, mas não completou o mandato

4 - CARVALHO SOBRINHO. Veio de Botucatu como prefeito interventor de Santo André; depois foi eleito e reeleito, no voto, deputado federal entre os anos 1950 e 1960

REVOLUÇÃO DE 32

85º dia: 1º de outubro

Sucedem-se os comunicados: do movimento MMDC, da chefatura de polícia, do general Isidoro Dias Lopes. Pedia-se calma.

O governador Pedro de Toledo prorrogava a moratória no Estado de São Paulo por mais 30 dias.

Os combates estavam suspensos.

Cf. notícias do Estadão, edição de 2-10-1932.

O outro lado

Do diário de Getúlio Vargas: o general Góis (comandante das tropas federais) comunica-me a nova recusa dos emissários rebeldes (leia-se paulistas) em assinar o convênio (armistício), devendo a luta recomeçar no dia seguinte.

Submete-me, porém, o convênio feito pelos oficiais da Força Pública de São Paulo, comprometendo-se, mediante garantia nos postos, a não cumprir mais as ordens dos chefes rebeldes, e sim do governo federal.

EM 2 DE OUTUBRO DE...

1932 – Termina a Revolução Constitucionalista: forças federais vencem os paulistas, mas a nova Constituição viria, em pleno regime de Getúlio Vargas.

1992 - Impeachment: Fernando Collor é afastado do cargo de presidente da República; o vice-presidente Itamar Franco assume.

Polícia Militar mata 111 presos da Casa de Detenção de São Paulo: é o massacre do Carandiru.

1977 – Inaugurado o Centro de Recreação do Bairro Cata Preta, em Santo André.

1982 – Caixa Econômica Federal inaugura agência à Rua Senador Flaquer, 185, em Santo André.

HOJE

