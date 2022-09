Redação

Do Rota de Férias



30/09/2022 | 11:55



Com acervos de variadas áreas, alguns museus brasileiros exploram a incrível cultura multifacetada do País. As exposições reúnem desde obras de arte e itens relacionados à história do Brasil até materiais sobre gastronomia e trajetórias de personalidades nacionais.

10 museus brasileiros que valem a visita

Abaixo, confira 10 museus imperdíveis espalhados pelo Brasil.

Museu Mazzaropi

MASP

Instituto Inhotim

Museu do Futebol

Instituto Ricardo Brennand

Museu Subaquático de Bonito

Museu de Arte do Rio

Museu do Amanhã

Museu da Língua Portuguesa

Instituto Tomie Ohtake

1. Museu Mazzaropi

Criado em 1992, o Museu Mazzaropi fica na cidade de Taubaté, ao lado dos estúdios PAM Filmes (Produções Amácio Mazzaropi), onde o artista produziu boa parte de sua obra. A exposição permanente apresenta a vida e obra do artista em painéis interativos com trechos de filmes, músicas e imagens desse universo brasileiro que fez de Mazzaropi um dos maiores sucessos de bilheteria do cinema nacional.

Há também uma coleção de objetos cenográficos e figurinos dos filmes – incluindo o clássico Jeca Tatu – além de documentos, câmeras e objetos da produtora PAM Filmes. O anfiteatro com 300 lugares, por sua vez, exibe filmes e espetáculos culturais.

2. MASP

O Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, também conhecido como MASP, é um dos principais cartões-postais da Avenida Paulista, em São Paulo (SP). Além de contar com atrações em seu vão livre, o prédio reúne um acervo com mais de oito mil obras de arte, incluindo quadros de pintores como Candido Portinari e Pablo Picasso.

3. Instituto Inhotim

Situado em Brumadinho (MG), o Instituto Inhotim é o maior museu a céu aberto da América Latina. Ao andar pelo complexo (que ocupa uma área de 140 hectares), os visitantes podem observar diversas obras em meio à natureza. Há também exposições em instalações fechadas, como pavilhões e galerias.

4. Museu do Futebol

Localizado no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho (Pacaembu), o Museu do Futebol é um ótimo passeio cultural para se fazer em São Paulo (SP). Com exposições interativas, salas temáticas e jogos digitais, o local conquista até quem não é muito fã do esporte.

5. Instituto Ricardo Brennand

A cidade de Recife (PE) é lar do Instituto Ricardo Brennand, que exibe a enorme coleção de arte do empresário que dá nome ao local. O principal destaque é o castelo com armas da idade média. Também é possível contemplar pinturas, bonecos de cera e várias obras relacionadas à colonização holandesa no Nordeste.

6. Museu Subaquático de Bonito

Inaugurado em 2021, o Museu Subaquático de Bonito (MS) é o único do mundo em um ambiente de água doce. Ali, os visitantes mergulham com cilindros para observar exposições de estátuas submersas assinadas por artistas locais. De quebra, dá para ver peixes de diferentes espécies, como pacu e dourado.

7. Museu de Arte do Rio

Inaugurado em 1º de março de 2013 na Praça Mauá, o Museu de Arte do Rio (MAR) promove exposições de longa e curta durações que unem dimensões históricas e contemporâneas. Seu acervo conta com obras de algumas das melhores coleções públicas e privadas do Brasil.

8. Museu do Amanhã

Projetado pelo ilustre arquiteto espanhol Santiago Calatrava, o prédio do Museu do Amanhã chama a atenção de quem passa pela Praça Mauá, na zona portuária do Rio de Janeiro (RJ). Na parte interna, os visitantes encontram instalações interativas que abordam temas relacionados à ciência e ao futuro da humanidade.

9. Museu da Língua Portuguesa

Após passar anos fechado por conta de um incêndio, o Museu da Língua Portuguesa foi reaberto ao público em meados de 2021. Localizado na Praça da Luz, em São Paulo (SP), o local usa tecnologias interativas para criar experiências divertidas e sensoriais que abordam a riqueza cultural da língua portuguesa.

10. Instituto Tomie Ohtake

Nomeado em homenagem à pintora e escultora Tomie Ohtake, que nasceu no Japão, mas se naturalizou como brasileira, o instituto é uma boa pedida para quem quer explorar mostras culturais na capital paulista. O espaço é dividido em vários pisos, que recebem exposições artísticas e interativas.

