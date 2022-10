Obituário - 1 de outubro de 2022

Ademir Medici

01/10/2022



Elsa Sperandio Bauerle

(Jundiaí, 12-7-1933 – Santo André, 26-9-2022)

Quem apresentou dona Elsa à Memória foi o seu neto, André Bauerle. Ele e a avó liam o Diário e a página Memória e gostaram de uma matéria sobre a Igreja Matriz de Santo André, frequentada pela família há muitos anos – dona Elsa teria muitas histórias a contar sobre a igreja.

Dona Elsa nos recebeu muito bem, ao lado da filha Leila. Aprendemos muito com ela, o que rendeu três aberturas da página “Memória”. Tudo isso entre maio e julho últimos.

De repente, a notícia, dada pelo próprio neto André. Dona Elsa partiu.

Elsa Sperandio Bauerle era filha de Angelo Sperandio e Cesaria Fava, irmã de Edith, Eduardo, Edil, Luiz Carlos (jornalista, nosso ex-colega no Diário) e Edair. Ela morava em Santo André desde 1938.

Casou-se com o advogado Jorge Bauerle e tiveram três filhos – Luiz Daniel (casado com Cilene Brabo), Leila Aparecida (casada com Sérgio Vital e Silva) e Marcelo Angelo (casado com Alessandra) – e dois netos, Vitória Guirelli e o André.

Dona Elsa parte aos 89 anos e foi sepultada no Cemitério da Saudade, em Vila Assunção.

Crédito da foto da Dona Elsa – Projeto Memória

SANTO ANDRÉ

Leonor Rampazio, 95. Natural de Santos (SP). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Camilo Ignez Maciel, 93. Natural de Tanabi (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 25. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria Jandira de Souza, 90. Natural de Aiauba (CE). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Quitéria Muniz da Silva, 90. Natural de Palmeirina (PE). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Pensionista. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mário Pereira de Lima, 89. Natural de Toledo (MG). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Pensionista. Dia 25. Jardim da Colina.

Vera Correa Fabri, 86. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Pensionista. Dia 25. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Antonino César Sousa, 84. Natural de Juazeiro (BA). Residia em Utinga, Santo André. Comerciante. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Toshiko Fujimoto Eishima, 84. Natural de Vera Cruz (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 25. Memorial Jardim Santo André.

Maria Alves de Lavor, 84. Natural de Iguatu (CE). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 25. Memorial Jardim Santo André.

Helena Manzato de Morais, 83. Natural de Catanduva (SP). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 25. Pensionista. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Ferreira Moya, 80. Natural de Monte Azul Paulista (SP). Residia na Vila São Pedro, em Santo André. Pensionista. Dia 25. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Nair Herculano Lopes, 67. Natural de Mauá. Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Amoroso, 62. Natural de Pindorama (SP). Residia na Vila Tibiriçá, em Santo André. Autônomo. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Márcio Messias Vitorino, 47. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Conquista, Zona Leste de São Paulo. Dia 25, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Everton Nunes de Souza, 38. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Técnico em telefonia. Dia 25, em Santo André. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.

SÃO BERNARDO

Efigênia Felix de Souza, 98. Natural de Ouro Branco (MG). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 25. Vale dos Ipês, em Conselheiro Lafaiete (MG).

Maria do Carmo Lima de Lemos, 90. Natural de Bezerros (PE). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério da Paulicéia.

Andalia Maria do Nascimento, 84. Natural de Capelinha (MG). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Maria das Dores da Silva, 79. Natural de Caruaru (PE). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 25, em Santo André. Jardim da Colina.

Luzia de Souza Thomazini, 76. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Ferreira, em São Bernardo. Pensionista. Dia 25, em Santo André. Jardim da Colina.

Carmem Machado, 74. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 25, em São Bernardo. Vale da Paz, em Diadema.

Francisca Ferreira da Silva, 72. Natural de Icó (PE). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 25. Jardim da Colina.

Maria Neuda Bernardino de Carvalho, 70. Natural de Exu (PE). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Adriano Leal da Silva, 34. Natural de Brasília (DF). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Gersilha Aparecida Torres, 92. Natural de Pirajuí (SP). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 25. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Marcos Roberto Dessena, 52. Natural de Santo André. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 25. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Adelina Pedro da Silva, 71. Natural de Caruaru (PE). Residia no bairro Taboão. Dia 25. Jardim da Colina.

MAUÁ

Maria Izabel Nabarrete Dias de Amorim, 71. Natural de Penápolis (SP). Residia no Jardim Guapituba, em Mauá. Dia 25, em Santo André. Memorial de Indaiatuba (SP).

João Batista Nunes Ferreira, 59. Natural de Teófilo Otoni (MG). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 25, em São Bernardo. Cemitério Santa Lídia.

RIBEIRÃO PIRES

José Cordeiro da Silva Filho, 77. Natural de Belo Jardim (PE). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 25, em Santo André. Cemitério São José.

RIO GRANDE DA SERRA

Gaudêncio Oliveira de Melo, 77. Natural de Ipirá (BA). Residia na Vila Arnoud, em Rio Grande da Serra. Dia 25, em Ribeirão Pires. Cemitério São Sebastião.