Federação de xadrez vai investigar denuncia de trapaça feita por ídolo do esporte

30/09/2022 | 11:35



A Federação Internacional de Xadrez (FIDE, sigla em francês) anunciou nesta sexta-feira a abertura de uma investigação para apurar as acusações de trapaças apresentadas pelo norueguês Magnus Carlsen, considerado o principal enxadrista do mundo e cinco vezes campeão mundial, contra o prodígio americano Hans Niemann. A dupla disputou duas partidas recentemente, com o experiente jogador sendo derrotado na primeira e abandonando a segunda, levantando suspeitas sobre a conduta do rival de 19 anos.

"No melhor interesse da comunidade de xadrez, pedimos ao público que se abstenha de qualquer especulação sobre os resultados e possíveis sanções até que todos os fatos disponíveis sejam examinados e a investigação seja concluída", disse Salomeja Zaksaité, presidente da comissão de fair-play da FIDE, em um comunicado.

Segundo a entidade, três membros da comissão de fair-play vão formar um grupo de investigação e poderão consultar especialistas externos, se necessário, para esclarecer as acusações de Carlsen. Na terça-feira, o enxadrista de 31 anos publicou uma carta reafirmando denúncias contra Niemann e pedindo mudanças urgentes para evitar novas trapaças.

"Acredito que trapacear no xadrez é um grande problema e uma ameaça existencial ao jogo. Também acredito que os organizadores de xadrez e todos aqueles que se preocupam com a santidade do jogo que amamos deveriam considerar seriamente aumentar as medidas de segurança e os métodos de detecção de trapaças para o xadrez acima do tabuleiro", escreveu o grão-mestre norueguês.

Magnus Carlsen disse ainda que Hans Niemann trapaceou de forma mais incisiva e por diversas vezes. Na última segunda-feira, o norueguês abandonou nova partida diante do jovem de 19 anos pela sexta rodada da Julius Baer Generations Cup, da etapa de Meltwater na Turnê dos Campeões. Ele reconheceu que a decisão de desistir de jogar com o rival foi sem precedentes e causou frustração nos fãs de xadrez, mas reforçou o desejo de continuar jogando em alto nível.

ENTENDA O CASO CARLSEN X NIEMANN

No início de setembro, após ganhar surpreendentemente de Magnus Carlsen, Niemann disse em entrevista após a vitória que por um "milagre absurdo" descobriu como seriam as jogadas iniciais do rival e se preparou bastante na manhã da partida para essa estratégia. Vale ressaltar que o prodígio admitiu já ter trapaceado no passado, quando ainda era adolescente, mas afirma que venceu Carlsen de maneira legal.

A alegação de "milagre" do jovem enxadrista gerou desconfiança. Uma das acusações é de que Niemann teria trapaceado usando o "engine", programas de inteligência artificial para jogos online de xadrez, mas não se sabe que dispositivo exatamente poderia ter sido usado para obter essa ajuda externa em tempo real. Uma das acusações aponta que Niemann teria usado um sex toy, associado ao sistema de código Morse, para vencer o duelo.