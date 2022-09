Movimentação de contêiner e cargas no Porto de Santos bate recorde até agosto

30/09/2022 | 11:26



O desempenho do contêiner e das cargas do agronegócio impulsionou os números globais do Porto de Santos, levando-o a registrar novo recorde para o acumulado do ano até agosto, com 110,1 milhões de toneladas, alta de 9,0% ante janeiro a agosto do ano passado, informou em nota a Santos Port Authoriy (SPA). Segundo a SPA, o crescimento verificado apenas em agosto deste ano foi surpreendente, com 14,6 milhões de toneladas, alta de 21,4% sobre agosto de 2021, "resultando no melhor desempenho para o mês".

Os embarques totais em 2022 até agosto somaram 80,3 milhões de toneladas, alta de 11,1% em relação ao mesmo período de 2021. Já as descargas atingiram 29,8 milhões de toneladas, crescimento de 3,6%. Só no mês de agosto, os embarques totalizaram 10,6 milhões de toneladas, crescimento de 31% ante 2021. As descargas chegaram a 4,0 milhões de toneladas, 1,6% a mais do que o apurado em igual mês o ano passado.

Já a movimentação de contêineres em agosto atingiu 456,5 mil TEU (unidade equivalente a um contêiner de 20 pés) e superou em 12% o resultado do mesmo mês do ano passado. No acumulado do ano, o índice registrou 3,3 milhões de TEU, 2,9% acima dos oito primeiros meses de 2021 e a melhor marca para o período.

Os destaques entre as cargas do agronegócio, no mês de agosto, foram: soja em grão, com 782,7 mil toneladas (+328,75%); milho, com 2,3 milhões de toneladas (+25,2%); açúcar, com 2,5 milhões de toneladas (+24,1%); farelo a granel, com 831,2 mil toneladas (+63,5%); e celulose, com 810,3 mil toneladas (+68,7%).

No acumulado do ano destacaram-se os embarques de celulose, com um expressivo movimento de 5,4 milhões de toneladas, aumento de 61,2%; de milho, com 6,4 milhões de toneladas (+78,0%); soja em grão, com 23,8 milhões de toneladas (+9,9%); farelo de soja a granel, com 6,2 milhões de toneladas (+32,0%); e carnes, com 1,5 milhão de toneladas (+31,8%).

Entre as descargas sobressaiu-se o fertilizante, com 5,5 milhões de toneladas (+13,1%).