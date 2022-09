Com entrada gratuita, Cine Theatro exibe filme nacional nesta sexta (30)

O Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes exibe nesta sexta-feira (30), às 20h, o curta-metragem nacional ‘Rocket Man’, do diretor Ivan Augusto, que teve parte das filmagens realizadas em espaços de São Paulo e do Grande ABC. A entrada é gratuita e, ao final, os espectadores poderão assistir ao clipe do filme e participar de bate-papo com o diretor.



O elenco conta ainda com os atores Emerson Bernardes, Marcella Romanov, Amanda Barros, Rita Lopes, Tamy Brito, Amanda Guaraldi e Nil Fernandes. O curta é a segunda produção que integra o projeto “Trilogia da Fatalidade”, que já contou com o lançamento de “Ricardo Anzu” e terá como terceiro título, “Jadilene dos Santos – a Diabeira”. Na trilha sonora há a canção “O cara e o caos”, que foi especialmente composta para o filme, com letra de Ivan Augusto e música do Magrão.



O diretor e ator Ivan Augusto também é escritor, dramaturgo e roteirista. Além de ‘Rocket Man’, participou como diretor ou roteirista dos filmes ‘Senhor Poe” (2021 - Lei Aldir Blanc), ‘O Isolamento’ (2020), e “Ricardo Anzu” (2019), entre outros. No teatro, é fundador da Cia. Fuzuê de Baco, tendo como principais trabalhos, ‘A Próxima Estação’, ‘Insanos, Venenosos’ e ‘As Rainhas Encardidas’ (direção ou texto). É autor dos livros ‘A Cidade das Almas Partidas’, ‘O Menino do São Francisco’ e de conto ‘Meninos de Brodósqui’, conto finalista do Mapa Cultural Paulista, editado em livro.



Serviço:





No enredo, o ator Emerson Santtana dá vida ao personagem principal, Rocket Man, um homem que desde muito cedo teve a vida pavimentada em dificuldades e obstáculos. Mesmo assim, sempre desejou mais, sabia que merecia mais, queria ter o mundo aos seus pés. Entre escolhas equivocadas e muita vontade se considera um verdadeiro produto do meio social periférico em que está inserido. É um homem que carrega na alma profundas cicatrizes de abandono, de injustiça e de miséria. Como sobrevivente inconformado do universo urbano que o rodeia, mantém o firme desejo de escapar do gueto em que vive. Rocket Man anseia subir alguns degraus na pirâmide social. Assim, segue todas as possibilidades que aparecem à sua frente como miragem.