Após debate na Globo, Ciro Gomes questiona se ele é mesmo destemperado

30/09/2022 | 11:18



Após uma participação pouco produtiva, conforme avaliação de cientistas políticos ouvidos pelo Estadão/Broadcast, por ter se concentrado em atacar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em vez de explicar suas propostas durante o último debate presidencial na TV antes do primeiro turno, na noite desta quinta-feira, 29, Ciro Gomes (PDT) usou as redes sociais para se defender daqueles que o chamam de "destemperado".

"Não me cabe fazer apologia ou julgamento sobre desempenho (s) no debate. Mas não posso evitar duas perguntas: o tal destemperado sou eu? Por que fui o único que não precisou pedir nem conceder nenhum direito de resposta?", escreveu o candidato no Twitter na manhã desta sexta-feira, 30.

Respondendo a si mesmo, o petista disse que não conseguiria deixar de responder o último questionamento, afirmando que não pediu nenhum direito de resposta "simplesmente porque não puderam me acusar de absolutamente nada. De nenhum tipo de desvio moral ou político". "Mais um atestado de honestidade que consigo na vida pública", completou.

Durante o debate desta quinta-feira, além dos momentos de confronto mais intensos entre a candidata Soraya Thronicke (União Brasil) e o candidato do PTB, Padre Kelmon, que chegou a ser chamado pela presidenciável de "padre de festa junina", o evento foi marcado por uma sequência de pedidos de direito de resposta protagonizada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Lula.