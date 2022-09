Após plástica nos seios e lipoaspiração acima do bumbum, Maria Lina Deggan conta: Fiz para me sentir mais bonita

30/09/2022 | 11:11



Como você viu, Maria Lina Deggan passou por alguns procedimentos estéticos para corrigir alguns aspectos da aparência. Após realizar uma cirurgia plástica nos seios e lipoaspiração na região acima do bumbum, a famosa abriu uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram na última quinta-feira, dia 29, para responder às dúvidas dos seguidores.

Ao ser questionada, ela revelou o motivo de ter colocado silicone:

Eu tinha um pouco de seio, mas sempre achei mais bonito peito grande, até pela sensação de não parecer tão magrinha como eu sempre fui.

Uma internauta foi bem direta ao perguntar se Maria Lina se acha bonita mesmo depois das plásticas, ao que ela respondeu:

Sim, porque eu fiz para me sentir mais bonita.

A influenciadora ainda dedicou algumas publicações para exibir o antes e depois dos procedimentos e explicar o que foi feito.

Colo preenchido, seio mais centralizado, remoção de excesso de pele, prótese por trás do músculo. Enxerto no bumbum bem sutil como eu havia comentado.

E contou que a cirurgia nos seios foi feita para corrigir alguns aspectos que a incomodavam.

Em pé não parecia que meu peito tinha tanta pele, mas deitada dava para ver muito o vão entre os dois peitos, porque tinha muita pele e a prótese tinha muito espaço para andar. Tinha uma dobra do lado do peito que me incomodava demais.

Por fim, ela tranquilizou os fãs ao declarar que não está mais com tanta dor.

Estou cada dia que passa com menos dor... Está super tranquilo já e minha mãe está aqui também fazendo tudo para mim, estou em repouso absoluto.