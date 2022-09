Fábrica de Cultura Diadema realiza 2ª Mostra Cênica em outubro

Da Redação



30/09/2022 | 11:10



Após uma pausa de dois anos devido à pandemia, a Fábrica de Cultura Diadema volta a realizar a Mostra Cênica, iniciativa que visa integrar artistas, coletivos e grupos de teatro, dança, performance e circo da região do Grande ABC com a comunidade por meio de espetáculos abertos para todos os públicos. As apresentações são presenciais e gratuitas. Para a 2ª edição, a Fábrica recebeu mais de 50 inscrições entre julho e agosto deste ano.

No total, foram selecionadas 11 propostas de coletivos, artistas e grupos para se apresentarem entre 8 e 29 de outubro nos espaços da Fábrica de Cultura Diadema. A Fábrica de Cultura Diadema recomenda o uso de máscaras nos ambientes internos da unidade. O programa Fábricas de Cultura é da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e gerenciado pela Poiesis.