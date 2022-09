Positivo: notebooks da linha Motion estão com R$ 400 de desconto

Da Redação

Do 33Giga



30/09/2022 | 10:55



Os notebooks da linha Motion, da Positivo, estão com R$ 400 de desconto no site oficial da marca. Na promoção, tanto o Positivo Motion Q464C-O (dourado) como o Positivo Motion Red Q464C-O (vermelho) passam de R$ 2.099 para R$ 1.619, mediante cupom UAUPOSI e pagamento pelo Pix. Além do abatimento, o frete é grátis para todo o Brasil. A oferta é válida até terça-feira (4).

Os dois modelos chamam atenção pelo conjunto de facilidades que aumentam o conforto e agilizam tarefas rotineiras, como a tecla “Call”, que abre automaticamente videoaulas ou programas de videoconferências, além de teclas de acesso rápido à Netflix, ao Deezer e ao YouTube.

Compactos, leves e com design de linhas curvas, ambos também se destacam pelo touchpad de 5,3’’ na diagonal, que oferece maior área de toque; pelas teclas largas e em formato arredondado, que dão mais conforto na digitação e são mais silenciosas; e pela inclinação do teclado, que, quando aberto, deixa a digitação mais ergonômica.

A qualidade das chamadas de vídeo é outro ponto de destaque dos notebooks da linha Motion, resultado de uma webcam HD de 1.0MP, do áudio de alta definição com alto-falantes estéreos embutidos com volume de 15 cm³ e microfone digital que capta a voz com mais nitidez.

Em comum, os dois modelos ainda têm o processador Intel Atom Quad Core Z8350, sistema operacional Windows 10 Home, 4 GB de memória, tela LED de 14”, leitor de cartões microSD, bateria com 7 horas de autonomia e um ano de garantia. Por um ano, o usuário também pode usar gratuitamente o pacote de softwares do Microsoft 365 Personal. O Positivo Motion Q464C-O tem HD de 64 GB e o Positivo Motion Red Q464C-O tem SSD de 64 GB.