Clima pesa entre Deolane e Tiago Ramos. Confira tudo o que rolou durante a madrugada na sede de A Fazenda 14!

30/09/2022 | 10:11



A madrugada desta sexta-feira, dia 30, foi bem agitada para os peões dentro da sede de A Fazenda 14. Após a segunda eliminação do reality, os participantes não conseguiram se manter tranquilos. Inclusive, alguns estão bem preocupados quanto à reação do público com suas atitudes dentro da casa.

Mas, antes de contar como ficou a bagunça na sede, vamos falar um pouco sobre a Cabine de Descompressão de Ingrid Ohara?

A influenciadora participou do quadro após ter sido eliminada. Ao lado de Lucas Selfie, analisou alguns de seus momentos dentro da casa e conferiu qual foi a reação da galera com as suas atitudes.

Ingrid falou sobre a atitude de ter jogado esterco nas coisas dos outros peões. Ela abriu o coração e admitiu que já tinha a ideia de antemão, mas direcionada à Bia Miranda, apesar de nunca ter chegado às vias de fato pois as duas se resolveram. Mas, tudo deu errado quando a peoa começou a ficar irritada com Vini Buttel dentro da competição.

E calma, achou que não ia ter possível triângulo amoroso nessa temporada? Pois saiba que quase teve!

Ingrid também revelou que teve um pequeno crush em Tiago Ramos, apesar dos dois não terem se tornado amigos, nem próximos. Ainda assim, ela o achava bem atraente e gostava do estilo do modelo.

- Ele tinha um estilinho que eu gostava, né? Tatuado, brigava do nada assim, meio marrentinho, eu curti.

E mesmo que os dois tenham protagonizado uma bela briga na madrugada da última quinta-feira, dia 29, Ingrid ainda não desconsiderava dar uns beijinhos nele, será que rola aqui fora?

Teve climão!

Mesmo estando aparentemente do mesmo lado no jogo, Deolane e Tiago ainda continuam tendo várias intrigas. Dessa vez o modelo se irritou por ter dito que não tinha gostado de uma brincadeira do grupo durante a conversa, e aí o barraco foi armado.

- Quando eu digo que eu não gosto, quando eu me posiciono acontece isso aqui?, questionou Tiago.

- Não, mas eu não me envolvi na sua briga com o Lucas não, eu falei pro Lucas: Para de brincar, ele não gosta, eu me posicionei, se defendeu Deolane.

Apesar de tudo, os dois ainda continuaram se estranhando antes de cada um ir para o seu canto.

Já na casa da árvore estava rolando um climinha gostoso, cheio de love, entre Kerline e Shayan. Os dois pareciam bem cansados, mas estavam agarradinhos e trocando carícias.

Eles conversaram um pouco sobre os beijos que trocaram e disseram que não se arrependeram do momento, mas que também querem aproveitar as experiências que estão tendo dentro do reality.

Será que vão se tornar um casal aqui fora também?