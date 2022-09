Maiara e Maraísa fazem homenagem para Marília Mendonça em show no Rio de Janeiro

30/09/2022 | 10:10



Maiara e Maraísa lotaram o Espaço Hall, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Em um show emocionante, a dupla cantou seus maiores sucessos e ainda fez uma linda homenagem para Marília Mendonça

No repertório, só música boa, como: Medo Bobo, Esqueça-me Se For Capaz, Sorte que Cê Beija Bem, Aí eu Bebo. Mas, na hora de cantar Todo Mundo Menos Você, uma das músicas do projeto Patroas 35%, as irmãs colocaram um vídeo de Marília cantando no fundo. Não teve como não se emocionar!

O projeto Patroas foi o último da carreira de Mendonça. O trio tinha shows marcados pelas principais capitais do Brasil. Com a morte trágica da cantora, em 5 de novembro de 2021, as apresentaçõses foram desmarcadas.