Dua Lipa e Trevor Noah são flagrados juntos em NY

30/09/2022 | 10:02



O status de relacionamento de Dua Lipa e Trevor Noah pode estar prestes a ser atualizado. Segundo o DailyMail, a cantora e o apresentador estão se conhecendo melhor e, inclusive, foram flagrados juntos em um restaurante jamaicano em Nova York (EUA), na última quarta-feira, 28.

Uma fonte que presenciou o casal, disse que Dua e Trevor se sentaram discretamente e afastados das demais pessoas no restaurante. "Ficou claro que eles estavam juntos, e se sentaram juntos durante toda a refeição. Saíram juntos e caminharam, parando para longos abraços e beijo com abraços", descreveu a pessoa. Além do comentário, fotos do momento foram divulgadas no site do DailyMail.

Apesar o flagra, até o momento da publicação desta matéria, Dua e Trevor não haviam comentado o assunto. Vale ressaltar que a cantora está solteira desde o final de 2021, quando chegou ao fim seu namoro com Anwar Hadid. O apresentador, por sua vez, terminou um relacionamento com Minka Kelly em maio deste ano.