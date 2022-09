São Bernardo abre mutirão de emprego com 160 oportunidades

Beatriz Mirelle

Especial para o Diário



30/09/2022 | 09:57



O mutirão de Emprego e Empreendedorismo de São Bernardo acontece hoje (30), das 10h às 16h, na Praça-Parque do Batistini. Serão disponibilizadas 160 vagas nesta 6º edição do evento. A organização ficará na Rua das Flores, altura do número 537, e será composta por vans da CTR (Central de Trabalho e Renda) e do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), assim como espaço para atendimento da Sala do Empreendedor.

A iniciativa foi elaborada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Trabalho e Turismo da cidade com os objetivos de auxiliar a população a ingressar ou se recolocar no mercado de trabalho, além de orientar caso haja interesse em abrir o próprio investimento.

Entre os cargos divulgados estão opções para auxiliar de logística, auxiliar de produção, operador de empilhadeira, auxiliar de limpeza, operador de forno CNC, atendente de lanchonete PCD, conferente de carga e descarga, mensageiro, analista de RH, empacotador, repositor, fiscal de prevenção e vendas, ajudante de cozinha e auxiliar de depósito.

Recomenda-se que os interessados estejam com currículo, RG, CPF e carteira de trabalho em mãos para contribuir com o atendimento.