Dahmer: Um Canibal Americano e Star Wars: Andor são os mais populares do streaming

Sérgio Vinícius

30/09/2022 | 08:55



Buscador e agregador de conteúdo de streaming, JustWatch divulga, semanalmente para o 33Giga, os títulos mais populares em plataformas como Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max, Disney+ e outros.

Os rankings abaixo foram montados de acordo com o interesse dos usuários brasileiros da ferramenta no período entre 19 e 25 de setembro. Top Gun: Maverick continua no topo entre os filmes. Nomes de terror, como A Orfã e Boa Noite, Mamãe, também seguem firmes.

A série Dahmer: Um Canibal Americano aparece pela primeira vez em primeiro em seu respectivo segmento. O título é seguido de Star Wars: Andor. Confira!

Filmes mais pesquisados na semana

Shows mais pesquisados na semana