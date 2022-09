Santo André publica edital para corredores de ônibus

Da Redação



30/09/2022 | 08:42



A Prefeitura de Santo André publicou ontem (29) edital de licitação para construção de corredores de ônibus na região central. A requalificação vai proporcionar não apenas maior segurança viária, mas permitirá implementar áreas mais acessíveis e remodelações viárias que constam no pacote de investimentos firmado com o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento).

O edital publicado prevê prazo de execução de obra de até 16 meses e o orçamento referencial da licitação é de R$ 33,7 milhões. O pacote de intervenções, após finalização do processo licitatório, vai contemplar construção de corredores, requalificação do passeio e do pavimento das vias, sinalização, instalação de acessibilidade, novos abrigos e paisagismo nas áreas que compreendem a área do projeto, nas ruas General Glicério, Coronel Alfredo Flaquer, Luís Pinto Flaquer, Siqueira Campos e Avenida Queirós dos Santos.

"Santo André vem aperfeiçoando seu PlanMob (Plano de Mobilidade Urbana Sustentável) e com a assinatura feita com o BID, em 2018, realizamos obras estruturantes importantes como a duplicação do Viaduto Adib Chammas, as obras do Complexo Viário e Parque Urbano Santa Teresinha e, a partir de agora, iniciamos o processo de implementação da requalificação da região central e instalação dos corredores, proporcionando segurança viária e mais qualidade de vida para nossa gente", destaca o prefeito Paulo Serra.

O PlanMob vai construir um mapeamento e disponibilizar propostas de ações da situação atual da mobilidade urbana de Santo André, dentro do contexto urbano da Região Metropolitana de São Paulo. O plano balizará as ações no curto (5 anos), médio (15 anos) e longo prazos (25 anos), promovendo propostas para melhoria das condições de circulação de pessoas e de cargas, bem como a integração entre os diferentes modos de transporte.