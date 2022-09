Ligações estranhas

Do Diário do Grande ABC



Sessenta e seis por cento de todo dinheiro gasto pelo candidato Fernando Haddad (PT) na campanha ao governo do Estado foram destinados a uma única empresa. A Urissanê Comunicação, fundada em 2017 e com sede na Capital, recebeu R$ 11,5 milhões até o momento, segundo prestação parcial de contas feita pelo político à Justiça Eleitoral. Além do alto valor, chama a atenção o fato de a firma pertencer a um petista de carteirinha. Otávio Augusto Antunes da Silva é filiado desde 1996 ao Partido dos Trabalhadores, pelo qual concorreu a vereador em Campinas, no Interior, nos pleitos de 2000 e 2004, e para o qual trabalhou na Assembleia Legislativa entre 2005 e 2016.

A relação entre Haddad e a empresa hoje em nome de Otávio Augusto Antunes é antiga e vem se acentuando. Na eleição de 2018, quando o atual candidato a governador disputou a eleição presidencial no lugar do padrinho Lula, que estava preso pela Operação Lava Jato, a campanha do petista pagou R$ 4,83 milhões à M. Romano Comunicação, denominação antiga da Urissanê ­– até 2021, a firma tinha como sócia a jornalista Martha Romano, atual secretária de Comunicação da Prefeitura de Diadema, comandada por José de Filippi Júnior (PT), e que, no primeiro semestre, licenciou-se da função no Paço para trabalhar justamente na campanha do petista ao Palácio dos Bandeirantes.

Fernando Haddad, que passou boa parte da campanha trazendo à luz aliados que os adversários gostariam que permanecessem escondidos, também tem bastante gente sua atuando na penumbra, nas sombras. Se é mesmo adepto da transparência, como sugere sua postura de cobrança aos oponentes, o petista deveria utilizar os momentos finais da batalha pelo voto para explicar as estranhas relações que cultiva com o correligionário Otávio Augusto Antunes da Silva, cuja empresa embolsou a maior parte do dinheiro público que o PT recebeu para tentar chegar ao governo do Estado pela primeira vez ­ já que, até agora, os paulistas têm mantido o partido longe dos cofres do Palácio dos Bandeirantes.