Horário de morte no atestado de óbito da Rainha Elizabeth II revela quais membros da famíilia real a viram com vida

30/09/2022 | 08:10



A morte da Rainha Elizabeth II, a monarca mais longeva da história da monarquia britânica, ainda causa muita curiosidade. Recentemente, o site Just Tared conseguiu, de acordo com a hora da morte confirmada no atestado de óbito, confirmar quais membros da família real conseguiram ver a rainha em vida.

De acordo com o site, como a monarca morreu 15h10 da tarde (11h10 no horário de Brasília), as únicas pessoas que conseguiram vê-la antes da morte foram Rei Charles III, Camilla e a Princesa Anne - que já estavam na Escócia.

Príncipe William só pousou em Balmoral às 15h50 do horário local, ou seja, cerca de 40 minutos depois da morte da avó. O mesmo aconteceu com os príncipes Edward e Andrew, que estavam no mesmo voo.

Fontes do jornal Page Six chegaram a dizer que Príncipe Harry teria descoberto sobre a morte da avó pela Internet. Enquanto uma pessoa contou ao The Telegraph que Charles avisou ao filho cinco minutos antes da informação ser divulgada, por medo da morte da rainha vazar antes do protocolo.

Com isso, Harry foi o último a chegar no local, cerca de cinco horas após a morte da rainha.