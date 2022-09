BC da Índia sobe juros em 50 pontos-base, a 5,90%, para tentar controlar inflação

30/09/2022 | 08:00



O Banco de Reserva da Índia (RBI, na sigla em inglês) aumentou nesta sexta-feira, 30, a taxa básica de juros em 50 pontos-base, a 5,90%, em um esforço para tentar controlar a escalada inflacionária no país. A decisão veio em linha com a expectativa de boa parte dos analistas. Cinco dos sete economistas consultados pelo The Wall Street Journal esperavam alta de 0,5 ponto porcentual, enquanto outros três previam ajuste de 30 pontos-base.

Em comunicado, a instituição informou que está focada em retirar a acomodação monetária para garantir o retorno da inflação à meta de 4%, com tolerância de 2 pontos porcentuais para baixo e para acima.

Em agosto, o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) indiano subiu à taxa anual de 7,0%, uma aceleração após avanço de 6,7% em julho.

O aumento agora divulgado dá sequência ao ciclo de arrocho monetário iniciado em maio, quando o RBI subiu juros em 40 pontos-base em uma reunião emergencial. Em seguida, o Banco promoveu elevações de 50 pontos-base em cada um dos encontros de junho e agosto. Com informações da Dow Jones Newswires.